انتشال جثة طفل غريق من شاطئ العواسة بجيجل
بقلم النهار أونلاين
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال جثة شخص غريق من شاطئ العواسة بولاية جيجل.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 21سا و12د ، من أجل عملية بحث وإنقاذ عن طفل مفقود في البحر بالمنطقة الممنوعة للسباحة “العواسة - الكيلومتر الثالث”. حيث تم انتشال جثته على الساعة 22سا و55د، بلدية ودائرة جيجل.
خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 09 سنوات ؛ حيث تم انتشاله ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل.
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