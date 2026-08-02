انتشال جثة طفل غريق من شاطئ العواسة بجيجل

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال جثة شخص غريق من شاطئ العواسة بولاية جيجل.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 21سا و12د ، من أجل عملية بحث وإنقاذ عن طفل مفقود في البحر بالمنطقة الممنوعة للسباحة “العواسة - الكيلومتر الثالث”. حيث تم انتشال جثته على الساعة 22سا و55د، بلدية ودائرة جيجل.

خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 09 سنوات ؛ حيث تم انتشاله ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل.