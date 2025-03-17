انتشال جثة طفل غريق من مجمع مائي بقرية برج جعفر بسيدي بلعباس

تدخلت مصالح الحماية المدنية بسيدي علي بن يوب، مدعومة بفرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية، ظهر اليوم، لإنقاذ طفل يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، بعدما سقط في مجمع مائي بقرية برج جعفر التابعة لبلدية سيدي علي بن يوب.

ورغم جهود عناصر الحماية المدنية للوصول إلى الطفل في أسرع وقت ممكن، إلا أنه تم العثور عليه جثة هامدة. وقد جرى نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة.