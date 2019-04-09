انتشال جثة طفل من وادي الصفصاف بصالح بوالشعور في سكيكدة

تدخل، مساء اليوم الثلاثاء، غطاسو الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحرش في سكيكدة، مدعومين بأعوان من مختلف الرتب لانتشال جثة طفل غرق داخل بركة بوادي الصفصاف ببلدية صالح بوالشعور.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية الدعو “ز،و” البالغ من العمر 16 سنة كان يسبح مع 6 من أصدقائه ببركة بالوادي المذكور قبل أن يغرق ويفر من كان معه لإخبار أهله.

وتنطلق عملية البحث عنه التي دامت لأكثر من ساعتين، قبل أن تتم عملية انتشال جثته من قبل مصالح الحماية المدنية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.