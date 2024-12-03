انتشال جثة عجوز سقطت داخل بئر بالشلف
بقلم عايدة.ع
تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة عجوز سقطت في بئر جاف عمقه حوالي 35م ، بالمكان المسمى عين العزلة، ببلدية و دائرة عين مران ولاية الشلف.
وكانت مصالح الحماية، قد تدخلت من أجل عملية انقاذ عجوز سقطت في بئر جاف عمقه حوالي 35م. بالمكان المسمى عين العزلة، ببلدية و دائرة عين مران، أين تمكنت من انتشال جثة العجوز البالغة 80 سنة.
و تم تسخير لهذا التدخل سيارة اسعاف، شاحنتي انقاذ، فرقتي بحث وانقاذ في الأماكن الوعرة لولاية الشلف وغليزان.
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