انتشال جثة عشريني مختل عقليا من عمق بئر بعين تموشنت

تدخلت الحماية المدنية بولهاصة، بمعية الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني صاف في عين تموشنت من اجل انتشال جثة شاب. ويبلغ من العمر 21 سنة ومختل عقليا حسب شهادات بعض المواطنين بالمكان المسمى دوار المطامرية ببلدية سيدي ورياش.

وتم استخراج جثة الضحية من عمق البئر وهي في مرحلة بداية التعفن. وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني صاف في انتظار ما ستكتشفه التحقيقات التي فتحتها المصالح المختصة.

وفي ذات السياق، سخرت مصالح الحماية المدنية في تدخلها سيارتي إسعاف. بالإضافة إلى شاحنة مضخة وخزان و مولد كهربائي، وضابطين و 3 غطاسين.

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