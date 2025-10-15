 انتشال جثة عشريني من داخل بئر ببومرداس

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة شخص سقط داخل بئر بعمق حوالي 08 متر، مغمور بحوالي 03 متر ماء بالمكان المسمى قرية أولاد علي ببلدية جنات بولاية بومرداس.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 05سا05د من أجل حادث سقوط شخص في بئر، بعمق حوالي 08 متر. مغمور بحوالي 03 متر ماء بالمكان المسمى قرية أولاد علي ببلدية جنات ودائرة برج منايل.

حيث تم إنتشال الضحية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 22 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور