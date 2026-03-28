انتشال جثة غريق بشاطئ النخيل في سطاوالي بالعاصمة

تم انتشال جثة ضحية متوفى يبلغ من العمر 35 سنة، إثر عملية بحث واسعة في عرض البحر على مستوى شاطئ النخيل ببلدية سطاوالي التابعة لدائرة زرالدة.

وبحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن المصالح كانت قد تدخلت يوم 27 مارس 2026 في حدود الساعة 19:00 مساءً فور تلقي بلاغ عن مفقود. حيث جندت للعملية 05 غطاسين وشاحنة إنقاذ وسارة إسعاف.

وكللت مجهودات فرق الغطس بالعثور على جثة الضحية وانتشالها من مياه البحر.

وفور استكمال عملية الانتشال، تمت معاينة الجثة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة. ليتم بعدها نقل المتوفى عبر سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.