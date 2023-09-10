انتشال جثة غريق بشاطئ تامنفوست 1 بالعاصمة

انتشلت عناصر الحماية المدنية، اليوم الأحد، جثة غريق بالمكان المسمى شاطئ تامنفوست1 بلدية المرسى دائرة الدار البيضاء.

وحسب بيان الحماية المدنية المدنية، فلقد تمكنت مصالحها، على الساعة 15سا10د من انتشال جثة غريق بشاطئ المرسى شرق.

وذلك بالمكان المسمى شاطئ تامنفوست1 بلدية المرسى ودائرة الدار البيضاء، الشاطئ مسموح للسباحة ورايته خضراء.

وأضاف ذات البيان، ان الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين طاية.