انتشال جثة غريق بشاطئ كاب ليون بالقالة في الطارف

تدخل عناصر الوحدة البحرية للحماية المدنية القالة في ولاية الطارف لإنتشال جثة غريق. يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية سوق أهراس على مستوى شاطئ كاب ليون الصخري، بجانب شاطئ قمة روزة بلدية القالة.

حيث تم تحويله من قبل سيارة المصلحة، إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى القالة. العملية أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية الطارف و بحضور مصالح الدرك الوطني و حراس السواحل، و تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقية لها.