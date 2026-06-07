انتشال جثة غريق ثانٍ بشاطئ غير محروس ببجاية

انتُشل، مساء اليوم، الضحية الثانية (متوفى) في حادث الغرق الذي وقع بولاية بجاية، وذلك على الساعة 16سا و28د.

وحسب ما أوردته الحماية المدنية، في بيان لها، فإن الضحية ذكر يبلغ من العمر 19 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بجاية.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية تدخلت اليوم، 7 جوان 2026، لأجل البحث عن غريقين مفقودين في البحر. وذلك بشاطئ غير محروس ببلدية توجة دائرة القصر.

وسخرت المصالح ذاتها لهذه العملية 6 غطاسين، في إطار جهودها للعثور على المفقودين.