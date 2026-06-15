انتشال جثة غريق ثانٍ بشاطئ وادي تبلوط في بجاية

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية جثة غريق ثانٍ، مساء اليوم الاثنين، وهو شاب يبلغ من العمر 18 سنة، كان مفقودًا في عرض البحر. وقد تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 12 جوان الجاري على الساعة 8:29 صباحًا، حين تدخلت فرق الحماية المدنية من أجل البحث عن غريقين مفقودين بشاطئ وادي تبلوط، الواقع بـ أوقاس.

وفي إطار هذه العملية، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، تمثلت في 4 غطاسين و6 حراس شواطئ موسميين. إضافة إلى زورق نصف صلب وسيارة إسعاف، وذلك لضمان سير عمليات البحث والإنقاذ في أحسن الظروف.

وقد أسفرت العملية في نهايتها عن انتشال الضحيتين، في حادثة تعيد إلى الواجهة ضرورة الوعي بمخاطر السباحة في المناطق غير المحروسة والتقيد بإجراءات السلامة.