انتشال جثة غريق في البحر بتلمسان

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق في البحر بالمكان غريق المسمى ميناء الغزوات، بلدية الغزوات بولاية تلمسان.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 12سا23د من أجل انتشال في البحر بالمكان غريق المسمى ميناء الغزوات، بلدية و دائرة الغزوات.

مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 16 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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