انتشال جثة غريق في البحر بتيبازة 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، لأجل انتشال ونقل شخص غريق في البحر، بشاطئ العقيد حواس، ببلدية دواودة ، ودائرة فوكة.

وحسب المصالح نفسها، الضحية متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي بتيبازة.

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