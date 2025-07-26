انتشال جثة غريق في البحر بسكيكدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق في البحر بولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح نفسها، أنه تم انتشال جثة الغريق اليوم على الساعة 05سا 45د، مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت يوم أمس على الساعة 07سا00د من أجل بحث عن مفقود في البحر بشاطئ سيران ، ببلدية و دائرة سكيكدة.

وسخر لهذه العملية15 عون موسمي، 07 غطاسين، 03 سيارات اسعاف و03 سيارات اتصال.