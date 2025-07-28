انتشال جثة غريق في البحر بسكيكدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، عن انتشال جثة شخص غريق في البحر، بشاطئ بن زويت 01، ببلدية كركرة ولاية سكيكدة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 09سا 16د من أجل انتشال جثة شخص في البحر، بشاطئ بن زويت 01. ببلدية كركرة ودائرة تمالوس.

مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثة بالمستشفى المحلي.

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