انتشال جثة غريق في البحر بسكيكدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق مفقود في البحر بالمكان المسمى شاطئ كاف فطيمة (ممنوع السباحة)، ببلدية ودائرة بن عزوز في ولاية سكيكدة.

وأشارت المصالح نفسها، أن الضحية شاب يبلغ من العمر 17 سنة، تم انتشاله متوفى. وحول إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، قد تدخلت يوم أمس الثلاثاء على الساعة 20سا و30د لأجل البحث عن غريق مفقود. في البحر بالمكان المسمى شاطئ كاف فطيمة (ممنوع السباحة)، ببلدية ودائرة بن عزوز .

يشار أنه سخر لهذه العملية 06 غطاسين و 04 حراس الشواطئ (موسميين)، زورق صلب وسيارة إسعاف.

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