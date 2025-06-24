انتشال جثة غريق في بركة مائية بعين الدفلى

تمكن أعوان الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق في بركة مائية بالمكان المسمى فرقة القواسح، ببلدية برج الأمير خالد بولاية عين الدفلى.

وتدخلت ذات المصالح على الساعة 04سا18د من أجل انتشال شخص غريق في بركة مائية. بالمكان المسمى فرقة القواسح، ببلدية ودائرة برج الأمير خالد.

حيث خلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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