انتشال جثة غريق في حوض مائي بعين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين الدفلى، اليوم على الساعة 10سا 06، من أجل إنقاذ وانتشال شخص غريق داخل حوض مائي لسقي فلاحي، بالمكان المسمى بقعة العبابسة ، ببلدية ودائرة العبادية.

وأوضحت المصالح نفسها أنه تم انتشال جثة شاب غريق يبلغ من العمر 17 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخر لهذه العملية 03 غطاسين، شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف.

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