انتشال جثة غريق في شوطئ مستغانم

انتشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية رفقة أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة 9سا و 30د صباحا جثة الغريق البالغ من العمر 17سنة. والذي ينحدر من ولاية غليزان.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الشاب الغريق غامر بالسباحة في منطقة صخرية عند الحاجز الصخري بشاطئ سيدي المجدوب “خروبة”. والذي شهد عدة حالات غرق لشباب متهور يهوى المغامرة و يسبب الحزن و الآلام للعائلات .

في حين، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم. كما جددت دعوتها إلى ضرورة عدم التوافد على هذه المناطق الصخرية الخطرة التي يوجد بها تيارات ساحبة تؤدي للغرق الفوري.