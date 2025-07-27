انتشال جثة غريق مفقود في البحر بجيجل

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الأحد، عن انتشال جثة غريق في البحر بشاطئ صخر البلح 01، ببلدية سيدي عبد العزيز، بولاية جيجل.

وأوضحت ذات المصالح، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

نذكر أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم الجمعة 25 جويلية 2025 على الساعة 19سا 25د. من أجل البحث عن مفقود في البحر بشاطئ صخر البلح 01، ببلدية سيدي عبد العزيز، دائرة الشقفة.

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