انتشال جثة غريق من بركة مائية ببلدية تاورة في سوق أهراس

تمكنت ، عناصر الحماية المدنية بتاورة بالتنسيق مع فرقة خاصة من الغطاسين، من إنتشال جثة غريق ، من بركة مائية على مستوى بلدية تاورة ، بعد ان غرق في عين المكان.

اين كان يسبح هناك رفقة شباب من ابناء حيه، والامر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 23 سنة.

وتم تحويل جثته على مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي بسوق اهراس، لغرض عرضها على مصلحة الطب الشرعي، لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة.

من جهتها المصالح الامنية وعقب سماعها بالحادثة الغرق، تنقلت الى عين المكان، وسارعت في فتحت تحقيق امني معمق ، لمعرفة الاسباب الحقيقية لهدا الحادث .

في سياق متصل تواصل عناصر الحماية المدنية البحث عن جثة غريق ثاني بسد الزوابي بسوق اهراس، رفقة فرقة الغطاسين التابعين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسوق اهراس.

بعد وصول بلاغ من قبل مواطنين مفادها غرق شاب في العقد الثاني من عمره بسد الزوابي ببئر بوحوش.

استدعى الامر التدخل العاجل و السريع لعناصر الحماية المدنية، التي لا تزال تواصل عملية البحث عن جثة المفقود الى غاية كتابة هده الاسطر .