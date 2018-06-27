انتشال جثة غريق من بركة مائية بقسنطينة

تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحمايةالمدنية لحامة بوزيان بقسنطينة مساء أمس الثلاثاء من أجل انتشال جثة غريق.

الغريق الذي يبلغ من العمر 48 سنة تمّ انتشاله من بركة مائية بحامة بوزيان حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر، بأنّ عملية التدخل تمت على الساعة الثامنة ليلا و 45 دقيقة.

على مستوى بركة مائية بالمكان المسمى “حي عين التوتة”، مضيفا بأن أخبار الشخص الغريق انقطعت حسب تصريحات أهله- منذ 5 أيام.

و أضاف المصدر، بأنّه تم انتشال جثة الغريق من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحامة بوزيان.

و تحويلها نحو المؤسّسة العمومية للصحة الجوارية لذات البلدية و منها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس

بقسنطينة.

و تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا من أجل تحديد ظروف هذه الحادثة.