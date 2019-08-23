انتشال جثة غريق من بين صخور شاطىء التراغنية بالشلف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق من الشاطىء الصخري غير المسموح للسباحة “التراغنية” ببلدية تنس وهذا بعد تدخّل مصالح وحدة تنس مساء أمس للبحث عن جثة غريق بعد بلاغ من بعض المواطنين.

وحسب بعض الشهود فإن الضحية قام بإنقاذ 3 أشخاص كانوا على وشك الغرق بذات الشاطىء الأمر الذي أنهك قواه عن مقاومة امواج البحر التي كانت في حالة اضطراب .

عملية البحث انطلقت فجر اليوم ليتم انتشال جثة الغريق في حدود الساعة 10 صباحا ، الضحية يبلغ 40 سنة من العمر والذي ينحدر من منطقة التراغنية والذي تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف بتنس .