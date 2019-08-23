عاجل

انتشال جثة غريق من بين صخور شاطىء التراغنية بالشلف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
انتشال جثة غريق من بين صخور شاطىء التراغنية بالشلف
بقلم رشيد مشورب

تمكنت مصالح الحماية المدنية،  من انتشال جثة غريق من الشاطىء الصخري غير المسموح للسباحة “التراغنية” ببلدية تنس وهذا بعد تدخّل مصالح وحدة تنس مساء أمس للبحث عن جثة غريق بعد بلاغ من بعض المواطنين.

وحسب بعض الشهود فإن الضحية قام بإنقاذ 3 أشخاص كانوا على وشك  الغرق بذات الشاطىء الأمر الذي أنهك قواه عن مقاومة امواج البحر التي كانت في حالة اضطراب .
عملية البحث انطلقت فجر اليوم ليتم انتشال جثة الغريق في حدود الساعة 10 صباحا  ، الضحية يبلغ 40 سنة من العمر والذي ينحدر من منطقة التراغنية والذي تم نقل جثته  إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف بتنس .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691786

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com