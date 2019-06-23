انتشال جثة غريق من داخل مجمّع مائي بتبسة

انتشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية بولاية، تبسة، اليوم الأحد، جثة غريق في عقده الثاني من العمر، حسبما أكده بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أن جثة الغريق تم انتشالها داخل مجمع مائي بمزرعة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 طريق بكارية.

حيث يبلغ طول المجمع المائي حوالي 20 متر، والعرض حوالي 10 أمتار، وعمقه حوالي 2.5 متر، استنادا لذات المصدر.

هذا ونجحت فرق الغطاسين من انتشال جثة الشاب البالغ من العمر 28 سنة، وتحويله على

متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، حسبما أبرزه ذات المصدر.