انتشال جثة كهل من بئر وانقاذ عشرينية في باتنة

انتشلت، مصالح الحماية المدنية بنقاوس في باتنة، جثة كهل يبلغ من العمر 50 سنة من بئر عمقه 3 أمتار.

وحسب بيان لذات المصالح، الضحية تم انتشال جثته من حاجز مائي مساحته 30ألف م2 وعمقه 3 أمتار، كان مملوء عن آخره.

وقد تم تحويل جثته من طرف إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية نقاوس، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى نقاوس.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الواقعة.

وفي ذات السياق، تم انقاذ شابة في عقدها الثاني من العمر، أين سقطت في بئر عمقه 11 مترا بمدينة الرحبات.

القتاة البالغة من العمر 24 سنة ، تم إخراجها من البئر فاقدة للوعي من طرف مواطنين قبل وصول الحماية.

وقد تم إسعاف وإجلاء الفتاة من طرف الحماية المدنية لرأس العيون، وذلك بنقلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى رأس العيون.