انتشال جثة مراهق من سد قرقار بغليزان

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان، من انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 15 سنة، من سد قرقار، ببلدية عمي موسى.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل البحث عن شخص مفقود في سد قرقار، ببلدية ودائرة عمي موسى. أين تم العثور على جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل شاحنتي إنقاذ، سيارة إسعاف، زورق نصف صلب وغطاسين.

