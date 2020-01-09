انتشال جثتي التوأمين المفقودين في البحر بجيجل

تمكنت الحماية المدنية، من انتشال الضحيتين المفقودتين، في عرض البحر بولاية جيجل.

وحسب بيان الحماية، فإن عملية انتشال التوأمين البالغين من العمر 6 سنوات، تمت في حدود الساعة الثانية عشر و50 دقيقة.

للإشارة، انحرفت سيارة سياحية، ليلة أمس الأربعاء، بالشاطئ الصخري للمنار الكبير في الولاية.

على إثر إنحراف سيارة سياحية من نوع رونو سيمبول بالشاطئ الصخري المنار الكبير ط و 43 بلدية جيجل ،

وتم إنتشال ضحيتين الأب بالغ من العمر 42 سنة، في حالة صدمة و طفلة تبلغ 9سنوات في حالة حرجة وتوفيت لاحقا.

وبعد ذلك انتشلت الحماية ضحية ثالثة متوفية من جنس أنثى بالغة 37 سنة، في حدود الساعة 20ساو 45د.