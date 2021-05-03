انتشال جثتي شخصين جرفتهما الأمطار وإنقاذ عديد الآخرين.. هذه حصيلة التقلبات الجوية

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، حصيلة التقلبات الجوية التي عرفتها أمس معظم ولايات الوطن.

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، حصيلة التقلبات الجوية التي عرفتها أمس معظم ولايات الوطن.

وفي ولاية باتنة، تم انتشال جثتي شخصين، كانا على متن جرار فلاحي جرفتهما مياه الأمطار، في حين تم إنقاذ آخر.

ووقع الحادث في بلدية امدوكال، دائرة بريكة، بالمكان المسمى السطح.

وبولاية المسيلة، بالضبط بلدية المطارفة السوامع، تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار عبر مختلف الأماكن.

كما تم إخراج مركبتين من حافة الواد ومركبة من جسر.

وببلدية بوسعادة، تم تسجيل انهيار الجدار الخارجي بالمدرسة العليا للأساتذة طوله حوالي 50 م، دون خسائر بشرية.

بالإضافة إلى القيام بعملية امتصاص مياه الامطار بعدة أماكن بالبلدية.

وتم إنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة محصورة بمياه الامطار بمنطقة واد المويجن

وبلدية بن سرور، تم إنقاذ 5 أشخاص كانوا على متن شاحنة محصورة بمياه الامطار بمنطقة واد زهاني.

كما تم انقاذ 3 أشخاص كانوا على متن سيارة جرفتها مياه الامطار بواد الدخان.

وبولاية برج بوعريريج، في بلدية تقلعيت، تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار أمام مقر الدرك الوطني.

وببلدية رأس الوادي، تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار داخل محل تجاري-قاعة كمال الأجسام.