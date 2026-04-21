انتشال جثتي طفلين غريقين من بركة مائية في تلمسان

شهدت ولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، حادثة أليمة تمثلت في غرق طفلين ببركة مائية بمنطقة بوجليدة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، تم التدخل إثر تلقي بلاغ يفيد بغرق طفلين داخل بركة. حيث باشرت الفرق المختصة عملية البحث والتمشيط في عين المكان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتي الضحيتين، البالغين من العمر 13 و16 سنة. ليتم بعدها تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وقد سخرت الحماية المدنية لهذا التدخل إمكانيات مادية وبشرية تمثلت في شاحنة إنقاذ. وسيارتي إسعاف، إضافة إلى غطاسين، للتعامل السريع مع الحادث.

div>

