انتشال جثتي غريقين بسكيكدة وبجاية

أفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تمكنت من انتشال جثتي غريقين بكل من ولايتي سكيكدة وبجاية.

وأوضحت ذات المصالح أنها انتشلت جثة غريق صبيحة اليوم السبت، على الساعة 07سا 48د، من شاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 07 ، ببلدية فلفلة ودائرة سكيكدة.

مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت يوم أمس على الساعة 09سا 55د من أجل بحث عن مفقود في البحر بشاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 07. ببلدية فلفلة و دائرة سكيكدة.

كما تم انتشال جثة غريق اليوم على الساعة 08سا 25د، بشاطئ ملعب تيشي، ببلدية تيشي بولاية بجاية.

وحسب المصدر نفسه، فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية يوم أمس على الساعة 22سا 01د. من أجل بحث عن مفقود في البحر بشاطئ ملعب تيشي، ببلدية ودائرة تيشي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور