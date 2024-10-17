انتشال جثث 5 من متسلقي الجبال الروس في جبال الهيمالايا

أعلنت السلطات النيبالية، الأربعاء، انتشالها الجثث المجمدة لخمسة متسلقين روس توفوا الأسبوع الماضي في جبال الهيمالايا.

وانتشل رجال الإنقاذ النيباليون الجثث المجمدة لخمسة متسلقين روس لقوا حتفهم الأسبوع الماضي. وهم يتسلقون داولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وتم انتشال الجثث الخمس بفضل خط إنقاذ طويل وتم إعادتها إلى معسكر القاعدة (…) وتم نقلها الآن إلى كاتماندو”. هذا ما أعلنه نيما نورو شيربا، رئيس جمعية تسلق الجبال في البلاد، يوم أمس الأربعاء

وكانت الجثث ملقاة على ارتفاع حوالي 7000 متر.

كما قالت السلطات المحلية إن الجثث “اكتشفها فريق إنقاذ” الأسبوع الماضي.

كما أدت سوء الأحوال الجوية إلى تأخير جهود انتشال الجثث التي كانت ملقاة على منحدر جليدي. على ارتفاع حوالي 7000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتم تنفيذ عملية الإنقاذ عن طريق التدخل، وهي عملية خطيرة تستخدم فقط عندما تكون التضاريس صعبة للغاية. بحيث لا تتمكن طائرة هليكوبتر من الهبوط، مع ربط منقذ متخصص بحبل.

ولم تظهر على مجموعة الحبل، التي تسلقت القمة التي يبلغ ارتفاعها 8167 مترًا، أي علامة على الحياة منذ 6 أكتوبر.

وتم إنقاذ متسلق سادس كان قد عاد قبل وقوع الحادث، ونقل إلى المستشفى في كاتماندو.

وتشيع حوادث الجبال المميتة في نيبال التي تجتذب قممها الثمانية التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر. متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم. وفي عام 2023، تسببت هذه الحوادث في وفاة 18 شخصا، وهو رقم قياسي.