انتشال جثث 8 “حراقة” جزائريين بالقرب من سواحل ألميريا الإسبانية

تم العثور على جثث 8 جزائريين صباح الأحد في مناطق متفرقة من ساحل ألميريا، وفق ما أكده الحرس المدني الإسباني.

وأفاد ذات المصدر نقلا عن موقع EL PAÍS أنه من بين الضحايا صبي يبلغ من العمر حوالي أربع سنوات.

وأشارت أيضا La Voz de Almería، أنهم من أصل جزائري وربما غرقوا. حيث تم العثور على الجثث الثماني على سواحل بلدات فيرا وغاروتشا وموجاكار وكاربونيراس.

ووصل منذ نهاية الأسبوع الماضي 32 قاربًا على متنها 376 شخصًا. ويعتبر مسار الهجرة الذي يربط الجزائر بسواحل ألميريا ومورسيا وأليكانتي وجزر البليار هو الأكثر نشاطًا حاليًا بعد جزر الكناري.

وحتى منتصف أوت، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 81 قتيلًا ومفقودًا على هذا الطريق. من إجمالي 425 شخصًا فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

ولا يزال من السابق لأوانه التأكد مما إذا كان الضحايا الثمانية من ركاب نفس القارب وفي أي ظروف ماتوا. ومن المحتمل أن يكون القارب الذي كانوا يستقلونه قد تحطم. ولكنهم أيضًا أجبرهم المهربون على ترك القارب قبل الوصول إلى اليابسة وغرقهم في المحاولة.

ووفقًا لـ La Voz de Almería، فإن المسؤولين عن توجيه القوارب عادةً ما يكون لديهم مهمة القيام برحلة ذهابًا وإيابًا. وتجنب اعتراضهم من طرف البحرية أو الخلجان الصخرية، حيث يتركون المهاجرين على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.