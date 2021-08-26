انتشال غريق بالمنطقة الصخرية “لامدراك” في وهران

انتشلت فرق غطاسي الحماية المدنية 4 ضحايا متوفين غرقا، منهم 3 في البحر وضحية واحدة على مستوى المجمعات المائية. وذلك في ولايات الشلف، وهران، تيبازة والمسيلة.

وتتعلق الضحية الأولى بشاب يبلغ من العمر 23 سنة توفي بشاطئ بلدية سيدي عبد الرحمان في منطقة صخرية. والثانية بشاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي في البحر بالمكان المسمى لمدراك. بلدية عين الترك منطقة صخرية. والضحية الثالثة تتعلق بطفل في العاشرة من العمر توفي في شاطئ واد البلاع منطقة صخرية. في حين تتعلق الرابعة بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات توفيت بمجمع مائي بالمكان المسمى شلالات ببلدية عين الريش.