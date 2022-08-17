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انتشال غريق بشاطئ بوزجار بعين تموشنت

بقلم كمال بوعزة
انتشال غريق بشاطئ بوزجار بعين تموشنت
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تمكنت عناصر الحماية المدنية من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 25 سنة و حسب مصالح الحماية المدنية. فان الغريق المنحدر من ولاية معسكر تم التدخل لإنقاذه بأحد المناطق الصخرية بشاطئ بوزجار.

بينما تشهد حالة البحر اضطرابا لترتفع بذلك حصيلة الوفايات من الغرقى إلى 4 في ظرف 48 ساعة بعد تسجيل حالة وفاة لخمسيني بشاطئ النجمة و كذا حالة وفاة أخرى بشاطئ رشقون 2 بينما تم العثور على جثة مفقود بشاطئ رشقون 1 بعد عملية بحث واسعة. هذا وقد ارتفعت حصيلة الوفيات من الغرقى الى 4 في ظرف 48 ساعة.

رابط دائم : https://nhar.tv/HCj9Z
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