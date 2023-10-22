انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاض في جباليا بقطاع غزة

تم، اليوم الأحد، انتشال 30 شهيدا من تحث الانقاض في جباليا بقطاع غزة، معظمهم اطفال ونساء.

وكان طيران الاحتلال الصهيوني، قد قصف، اليوم، منازل على رؤوس ساكنيها في جباليا، حيث لا يزال عدد كبير من الجثث والجرحى العالقين تحت الأنقاض.

قصف عنيف يتعرض له قطاع غزة

وقال سكان غزة، اليوم، إنهم يقضون أعنف ليلة منذ بدء العدوان الصهيوني بسبب اشتداد القصف.

حيث يقوم طيران الاحتلال بإعادة قصف منطقة النصيرات وسط قطاع غزة بعدة غارات.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة بغزةـ ات الطواقم الطبية رصدت استخدام جيش الاحتلال أسلحة غير معتادة.

واضاف ذات المتحدث، أنالطواقم الطبية تحدثت عن تسبب القصف بحروق شديدة في أجسام الجرحى.