انتشال 5 غرقى اليوم بولايتي بجاية ومستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد، من انتشال 5 غرقى بكل من ولايتي بجاية ومستغانم.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 3 حالات غرق بولاية بجاية بالشواطئ التالية:

-شاطىء ️سيدي علي بلدية بجاية العملية انطلقت يوم امس على الساعة 10سا28د تم الانتشال نهار اليوم على الساعة 13سا55د.

-شاطىء ️الجرف الذهبي بلدية مالبو انطلقت العملية نهار اليوم على الساعة 11سا30د تم الانتشال على الساعة 11سا45د.

-شاطى لوطة بلدية سوق الاثنين انطلقت العملية نهار اليوم على الساعة 11سا21د تم الانتشال على الساعة 13سا15د.

أما بولاية مستغانم فقد تم تسجيل حالتي غرق، الأولى بشاطىء ️صابلات بلدية مزغران، حيث انطلقت العملية على الساعة 15سا40د، فيما تم الانتشال على الساعة 16سا55د.

بينما الثانية، بشاطىء ️مطربة بلدية مستغانم، حيث انطلقت العملية على الساعة 18سا49د، في حين تم الانتشال على الساعة 19سا20د.

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