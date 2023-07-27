انتشال 5 غرقى في يوم واحد

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أنه تم انتشال 5 ضحايا غرقى خلال 24 ساعة الماضية. وهذا في العديد من ولايات الوطن.

كما أوضحت الحماية المدنية في بيان لها، أن الحصيلة موزعة على غريقين بولاية سكيكدة، غريق بولاية الشلف، غريق بولاية الجزائر. غريق بولاية مستغانم.

وارتفع عدد الوفيات الذين تم انتشالهم من طرف الحماية المدنية منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم الى 143 حالة. منها 94 حالة بالشواطىء، 49 حالة بالمجمعات المائية.