انتشال جثة غريق بشاطئ تلزة المركز 04 بالقل في سكيكدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال جثة غريق بشاطئ تلزة المركز 04 ( الراية حمراء) ، بلدية ودائرة القل ولاية سكيكدة.

وتدخلت ذات المصالح على الساعة 17سا و30 دقيقة من أجل انتشال غريق متوفي بشاطئ تلزة المركز 04 ” الراية حمراء “.

وتم إنتشال الغريق والبالغ من العمر 33 سنة من طرف حراس الشواطئ الموسميين في حدود االساعة 17سا و35 دقيقة على بعد حوالي 300 متر من الشاطئ .

ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.