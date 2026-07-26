انتشال جثة طفل غريق من الشاطئ الأزرق في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انتشال جثة غريق بالشاطئ الأزرق، ببلدية سطاوالي في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 16 سنة، ينحدر من ولاية المدية، وفقِدَ منذ أمس السبت.

وتم انتشال الضحية، ونقله من طرف إسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 3 غطاسين، و3 أعوان موسميّين، وزورق مطاطي، وسيارة إسعاف.