انتشال جثتي طفل وطفلة وإنقاذ 19 شخصًا إثر التقلبات الجوية الأخيرة

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة للتقلبات الجوية إلى غاية الساعة 17:00 ليوم الجمعة.

وأوضحت المديرية في بيانها أنه تم انتشال جثتي طفل وطفلة، وإنقاذ 19 شخصا إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

بولاية المسيلة على مستوى سيدي عيسى، تم انتشال جثتي طفل وطفلة بحديقة 20 أوت يبلغان من العمر 3 و 5 سنوات، وإجلاؤهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تم إنقاذ 7 أفراد محاصرين داخل منزل بحي 11 ديسمبر. وشخص واحد كان عالقاً داخل منزل بحي 16 أفريل.

وأيضا إنقاذ 3 أشخاص على متن سيارة بحي 20 أوت. و7 أشخاص آخرين داخل منزل بحي 20 أوت.

وهذا، جراء تساقط أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه 4 وديان (قطريني، جنان، اللحم، غراق).

كما تم إنقاذ شخص كان محصورًا بواد بوحمادو وهو بصحة جيدة ببلدية السوامع.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية سطيف من أجل وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، جراء إصابته بحروق في أنحاء جسمه (حسب المعلومات تعرض لصعقة رعدية) ببلدية صالح باي.

أما بولاية المدية بلدية عين أقصير، تم إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه واد معاش، بدوار معاش، وهما في صحة جيدة.