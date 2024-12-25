انتصار كبير لفتيات “الخضر” في أول اختبار ودي

حقق المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 17 سنة، انتصارا كبيرا، أمس الثلاثاء، في أول اختبار ودي، ضمن التربص المقام بسيدي موسى منذ يوم الأحد، تحضيرا لتصفيات كأس العالم المقرر انطلاقها جانفي القادم.

وواجهت فتيات “الخضر” نظيراتهن من نادي جمعية الجزائر الوسطى. بعدما كان مقررا أن يلاقين كبريات مولودية الجزائر، قبل تغيير المنافس بسبب رزنامة البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية.

وحسمت فتيات المنتخب اللقاء الودي، لصالحهن بنتيجة 4-0. تداولت على تسجيلها كل من سهول حنان (د18)، زازة رباحي (د20)، فلاح ابتسام (د46)، وعبد العالي نسمة (د78).

للإشارة، ستستهل فتيات “الخضر” التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بملاقاة المنتخب التونسي ذهابًا بين 10 و12 جانفي 2025. على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.