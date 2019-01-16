انتقادات قاسية تدفع لجين عمران للرد.. فماذا قالت؟

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران للعديد من الانتقادات، بسبب الصور التي نشرتها مؤخرًا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اتهمها البعض، باستغلال حسابها للترويج والدعاية للماركات التجارية وجني المال.

مما دفع لجين للرد على هذه الانتقادات بقولها:”أحياناً تسامح بعض الأشخاص ليس لأنك ضعيف..لأنك ببساطة تريد أن تحيا بسلام وراحة بال”.

وأضافت الإعلامية:”الضمير الحيّ قد تصيبه أحياناُ غاشية فيغفو قليلاً أو يتغافل لكنه لا يموت أبداً..بل يستعيد عافيته بعد قليل ويحاسب نفسه عن اختياراتها ويردها إلى الصواب”

واختتمت: “برع الأطباء في زراعة وتجميل كل أجزاء الانسان، لكنهم عجزوا عن زراعة الضمير وتجميل الأخلاق”.

وكانت الإعلامية السعودية قد احتفلت منذة فترة قصيرة، بزفاف إبنتها “جيلان” بحضور الأهل والأصدقاء.

وشاركت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع للفيديو نقلت فيها أجواء الاحتفال الخاص بعائلتها.