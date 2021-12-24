انتقادات لاذعة لأسعار تذاكر خط بوردو – الجزائر عبر طيران فولوتيا
منحت شركة الطيران فولوتيا، التي استحوذت على المنافذ من Aigle Azur. الحق في تسيير رحلتين تجاريتين إلى الجزائر كجزء من إعادة الافتتاح.
وبدأت التكلفة المنخفضة الإسبانية عملياتها إلى الجزائر الخميس 16 ديسمبر. حيث أطلقت فولوتيا أول رحلة تجارية لها إلى الجزائر. هذه الرحلة رقم V72658 بين مطار مرسيليا بروفينس ومطار أحمد بن بيلا دوران.
ووفقًا للبيانات التي قدمها برنامج Flight Radar، أقلعت طائرة Airbus A 319 التابعة لشركة الطيران منخفضة التكلفة Volotea. من بوردو في الساعة 10:29 صباحًا ، بينما كان من المقرر المغادرة في الساعة 10:15 صباحًا.
في مارس الماضي، أعلنت الشركة عن رحلات جوية إلى عدة وجهات في الجزائر. وكان من المقرر تشغيل 19 رحلة أسبوعيا من مارسيليا وبوردو وليون إلى الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة وبجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان.
أخيرًا ، كان على الشركة تأجيل هذا البرنامج الذي يعتمد على الخانات السنوية.
وبالتالي ، تعمل فولوتيا حاليًا من مرسيليا وبوردو إلى وهران والجزائر على التوالي.
في فيفري المقبل، من المتوقع أن تقوم الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير رحلات إلى قسنطينة من مرسيليا.
في الواقع ، يجب تقديم قسنطنة اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا. تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.
وحسب موقع visa et voyage من ناحية السعر، لا تقدم Volotea أداءً أفضل من شركات الطيران الأخرى الموجودة في السوق. للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر.
وانتقد مستخدمو الإنترنت بشدة الشركة الإسبانية يوم الخميس بشأن سعر تذكرة الطائرة ذات الاتجاه الواحد التي تقدمها من 800 أورو.
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بين فرنسا والجزائر الخميس 16 ديسمبر، وتم تشغيل أول رحلة ذهابًا وإيابًا بين مرسيليا ووهران.
وستقوم الطائرة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير أول رحلة لها إلى الجزائر العاصمة الخميس 23 ديسمبر من بوردو.
وجاء هذا الإطلاق بعد عدة تأجيلات مرتبطة بالوضع الصحي. الآن ، فولوتيا هي سادس شركة طيران مصرح لها بتسيير رحلات بين فرنسا والجزائر.
وتنضم التكلفة المنخفضة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط ASL الجوية وفويلينج. هذا الأخير يعمل من كل من فرنسا (مرسيليا) وإسبانيا (برشلونة).
وحسب موقع visa et voyage، فقد غيرت فولوتيا عرضها للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر. الآن، يتم عرض ثلاث وجهات جزائرية فقط، الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، المغادرة من بوردو ومرسيليا.
وسيتم تقديم قسنطينة في الواقع اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا، حيث تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.
ولم تعد فولوتيا تقدم رحلات إلى المدن الجزائرية الأخرى المدرجة في برنامجها المعتاد ، وهي عنابة وبجاية وسطيف وتلمسان. وهذا سيجعل من الممكن تفادي الخلط بين البرنامج السنوي المعتاد وبين البرنامج الذي يندرج في إطار إعادة فتح الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، انتهى الترويج على الرحلات الجوية إلى الجزائر، الذي أطلقته شركة فولوتيا الأسبوع الماضي. حيث عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
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تفتتح شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر يوم غد الخميس. ومن المقرر أن تقلع الرحلة V7 2658 الساعة 7:00 مساءً من مرسيليا لتهبط الساعة 8:55 مساءً في مطار وهران.
ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى إلى الجزائر العاصمة في 23 ديسمبر من مطار بوردو.
ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، يتم الحفاظ على هاتين الرحلتين بشكل جيد.
وتخطط الشركة منخفضة التكلفة لتدشين الخطوط الأخرى بين فرنسا والجزائر ابتداء من فيفري المقبل. بشرط الحصول على تصاريح من السلطات الجزائرية.
وحسب موقع visa et voyage، تواصل Volotea إطلاق عروض ترويجية إلى العديد من الوجهات.
حاليًا، في موسم العطلات، توفر رحلات من “9 أورو” إلى عشرات الوجهات في أوروبا، ولكن أيضًا إلى الجزائر.
بين فرنسا والجزائر، يتعلق العرض بثمانية خطوط: مرسيليا – سطيف ، مرسيليا – بجاية ، مرسيليا – عنابة. مرسيليا – قسنطينة ، مرسيليا – وهران ، مرسيليا – تلمسان ، بوردو – الجزائر وليون سطيف.
بالنسبة لهذا العرض، هناك عرض واحد فقط يتعلق بالرحلات الجوية خط بوردو – الجزائر في جانفي المقبل.
لذلك يمكن للراغبين بالحجز والاستفادة من الأسعار المنخفضة من 249 أورو لرحلة 13 جانفي ومن 131 أورو لرحلة 20 جانفي. ومن 45 أورو للرحلة المجدولة في 27 جانفي.
هذه أسعار الرحلات ذات الاتجاه الواحد. كما تتوفر رحلات العودة من الجزائر العاصمة إلى بوردو ابتداءً من 51 أورو في جانفي.
بالنسبة للخطوط الأخرى ، يتعلق العرض بالرحلات المجدولة اعتبارًا من فيفري المقبل كجزء من البرنامج السنوي المعتاد.
ومع ذلك، لم تتلق Volotea بعد إذنًا لتشغيل برنامجها السنوي بأكمله.
هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجميع شركات الطيران التي تعمل في الجزائر. لذلك لا ينصح بالحجز حتى لو كانت الأسعار مغرية.