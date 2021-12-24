انتقادات لاذعة لأسعار تذاكر خط بوردو – الجزائر عبر طيران فولوتيا

منحت شركة الطيران فولوتيا، التي استحوذت على المنافذ من Aigle Azur. الحق في تسيير رحلتين تجاريتين إلى الجزائر كجزء من إعادة الافتتاح.

وبدأت التكلفة المنخفضة الإسبانية عملياتها إلى الجزائر الخميس 16 ديسمبر. حيث أطلقت فولوتيا أول رحلة تجارية لها إلى الجزائر. هذه الرحلة رقم V72658 بين مطار مرسيليا بروفينس ومطار أحمد بن بيلا دوران.

ووفقًا للبيانات التي قدمها برنامج Flight Radar، أقلعت طائرة Airbus A 319 التابعة لشركة الطيران منخفضة التكلفة Volotea. من بوردو في الساعة 10:29 صباحًا ، بينما كان من المقرر المغادرة في الساعة 10:15 صباحًا.

في مارس الماضي، أعلنت الشركة عن رحلات جوية إلى عدة وجهات في الجزائر. وكان من المقرر تشغيل 19 رحلة أسبوعيا من مارسيليا وبوردو وليون إلى الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة وبجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان.

أخيرًا ، كان على الشركة تأجيل هذا البرنامج الذي يعتمد على الخانات السنوية.

وبالتالي ، تعمل فولوتيا حاليًا من مرسيليا وبوردو إلى وهران والجزائر على التوالي.

في فيفري المقبل، من المتوقع أن تقوم الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير رحلات إلى قسنطينة من مرسيليا.

في الواقع ، يجب تقديم قسنطنة اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا. تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.

وحسب موقع visa et voyage من ناحية السعر، لا تقدم Volotea أداءً أفضل من شركات الطيران الأخرى الموجودة في السوق. للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر.

وانتقد مستخدمو الإنترنت بشدة الشركة الإسبانية يوم الخميس بشأن سعر تذكرة الطائرة ذات الاتجاه الواحد التي تقدمها من 800 أورو.

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