انتقادات واسعة للمسلسل العراقي “ابن الباشا”.. هل هو نسخة من عمل إيراني؟

واجه المسلسل العراقي “ابن الباشا”. الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه باستنساخ مسلسل إيراني.

ويضم مسلسل “ابن الباشا” نخبة من الفنانين العراقيين، بما في ذلك بكر خالد، سيف الشريف، هند نزار، أنعام الربيعي، سامان العزاوي، غانم حميد، ومحمود أبو العباس. والعمل من تأليف حامد عنقا، وسيناريو وحوار يقظان الجريان، وإخراج اللبناني جوليان معلوف.

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالصراعات والإثارة، حيث يعكس تعقيدات المجتمع والتناقضات بين السلطة والقيم.

ويصور “ابن الباشا” أجواء درامية مشحونة بالصراعات على السلطة، ويغوص في تفاصيل العلاقات الأسرية التي تهددها الأسرار والخدع.