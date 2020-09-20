انتقال تسيير مترو الجزائر من الفرنسيين إلى الجزائر

أعلنت مؤسسة تسيير مترو الجزائر عن انتقال تسيير الميترو من الفرنسيين إلى الجزائر.

وقالت مؤسسة تسيير مترو الجزائر في بيان لها انها أنشأت شركة جديدة للإشراف على تشغيل وصيانة ميترو العاصمة.

وقال البان ان الشركة الجديدة ستبدأ عملها في الفاتح نوفمبر القادم وان المؤسسة ستحتفظ بكل العمال وحقوقهم محفوظة مع الشركة الجديدة.

وطمأنت مؤسسة تسيير مترو الجزائر العمال بانهم سيحتفظون بنفس الأجور وكل الحقوق والمزايا.

ودعت مؤسسة تسيير مترو الجزائر العمال الجزائريين للتجند لضمان نقل التشغيل والصيانة للشركة الجديدة بسلاسة.