انتقال “محرز” لـ “برشلونة” صعب لهذا السبب !

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن نادي “برشلونة” حتى وان أبدى رغبته بالتعاقد مع النجم الجزائري “رياض محرز”، إلا أن الأمور ستكون صعبة للغاية مع إدارة “مانشستر سيتي” وذلك بسبب قيمة “محرز” المالية وأيضا راتبه الشخصي المرتفع.

إدارة “برشلونة” لا تنوي انفاق مبالغ باهضة في هذا الميركاتو بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية الكبيرة في أوروبا، لذلك فإنه من الصعب أن يتم دفع ما يقارب الـ 65 مليون أورو للتعاقد مع “رياض محرز” إلا في حالة وضع لاعب من برشلونة في الصفقة.

يذكر أن برنامج “التشيرينغيتو”، أكد أن الأسبوع الماضي، اجتمعت إدارة “البلوغرانا” بوكلاء النجم الجزائري “رياض محرز” في الكامب نو.