انتقاما منها.. رومانيا تنقلب على النمسا

منعت رومانيا مشاركة النمسا في اجتماعات الناتو، حسبما كتبت صحيفة كورير النمساوية. التي تدعي أن هذا “انتقام واضح” لاستخدام النمسا حق النقض ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.

وكتبت كورير أن ضابطين نمساويين ينتظران منذ أسابيع في بروكسل للحصول على الاعتماد داخل حلف الناتو. مستشهدة بمعلومات نشرها موقعان إخباريان آخران، Salzburger Nachrichten وOberosterreichische Nachrichten.

وتم حظر الوصول من قبل رومانيا، التي طلبت وقتًا للتفكير. كما ذكرت مقالة كوريير أيضًا، قائلة إن ذلك انتقام واضح لاستخدام الحكومة الفيدرالية النمساوية. حق النقض ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.

ولم يرغب وفد رومانيا لدى الناتو في التعليق على الأمر، وشدد متحدث باسم الناتو على تقدير النمسا كشريك طويل الأمد. في الناتو وقال: “نعول على رومانيا والنمسا لحل أي قضية ثنائية قد تؤثر على نشاط الضباط النمساويين”. في مواقع الناتو”، بحسب مقال كوريير.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش النمساوي مايكل باور في هذه الحالة أن وزارة الدفاع. في فيينا “أجرت اتصالات مع مكاتب حلف شمال الأطلسي ذات الصلة. من خلال التمثيل العسكري في بروكسل”، مضيفا أنها على “اتصال وثيق”. ” مع وزارة الخارجية والمستشارية الاتحادية في فيينا.

للإشارة، فإن النمسا ليست عضوًا في حلف الناتو، ولكنها عضو وشريك في الشراكة. من أجل السلام داخل الناتو (منذ عام 1995)، بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية “إن حق النقض الذي أعربت عنه النمسا لا علاقة له بالمعايير التي التزمت بها رومانيا بالفعل. إنه مجرد قرار تعسفي وغير مبرر. ليس لدى النمسا أي أساس قانوني لمعارضة انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن. إنه مجرد موقف مسيء! لقد استوفت رومانيا جميع المعايير”.

وكتب رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو على فيسبوك ” إذا لم نتوصل إلى حل ودي، فسيتعين على النمسا أن تتحمل الخسائر التي سجلتها بلادنا”.