انتقاما من زوجته السابقة.. أب يقتل بناته ويلقى بجثتهما في البحر بإسبانيا

في قضية أثارت صدمة الشعب الإسباني، أقدم أب على قتل ابنيته الصغيرتين في منزله، ثم ألقى جثتيهما في البحر. قبالة جزيرة تينيريفى الإسبانية، وفقا لتحقيق قضائي أولى تم نشره أمس السبت.

و قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، إن اختفاء الفتيات أثار مظاهرات غاضبة في مدن عبر إسبانيا. وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز “كل إسبانيا مصدومة هذا حادث لا يمكن تخيله على الإطلاق. نرفض العنف”.

وقد اختفت الفتاتان أوليفيا 6 سنوات، وآنا عام واحد، عن الأنظار. حيث أصدرت محكمة مذكرة توقيف دولية أمس السبت ضد والدهما المختفي كمشتبه به. في تهمتين تتعلقان بالقتل المشدد وأخرى تتعلق بالعنف المنزلي.

وبحسب وثيقة قضائية، قتل المشتبه به الفتيات في منزله في تينيريفي في 27 أفريل. وبحسب ما ورد حمل جثثهم في سيارته إلى قاربه وألقى بها في الخارج ملفوفة في مناشف ووضعت في حقائب رياضية.

وجاء في وثيقة المحكمة أن خطة المدعى عليه كانت أن يتسبب لزوجته السابقة بألم يمكن أن يتخيله. من خلال تعمد وضعها في حالة من عدم اليقين بشأن مصير أوليفيا وآنا”.

وتم العثور على جثة أوليفيا الخميس الماضى في حقيبة رياضية مثقلة بمرساة على عمق 1000 متر. بالقرب من مكان العثور على قارب والدها. وبحسب بيان للمحكمة، تم العثور على حقيبة رياضية ثانية في مكان الحادث، كانت فارغة.

وبعد التخلص من رفات بناته، عاد توماس إلى الميناء في قاربه. لكن زورق دورية للشرطة أوقفه لخرقه حظر التجول بسبب فيروس كورونا. وقالوا إنه غادر الميناء في قاربه مرة أخرى بعد منتصف ليل 28 أفريل ولم يره أحد مرة أخرى. وخلص تشريح الجثة إلى أن أوليفيا ماتت بسبب أزمة الرئوية.