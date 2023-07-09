انتهاء أشغال إنجاز مقطع الطريق السيار تاقریت-تيمزريت

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، في بيان بها انتهاء الأشغال الخاصة بإنجاز مقطع الطريق السيار تاقریت – تيمزريت للمنفذ الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق-غرب (أحنيف – ولاية البويرة ) من طرف الشركات المنجزة.

وجاء في البيان، أن الجزائرية للطرق السيارة، تسجل وبارتياح كبير، انتهاء الأشغال الخاصة بإنجاز مقطع الطريق السيار تاقریت – تيمزريت للمنفذ الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق-غرب (أحنيف – ولاية البويرة ) من طرف الشركات المنجزة ، و الذي يمتد على مسافة 16 كلم ، من النقطة الكيلومترية 32 الى 48 ، مع تجهيز كلي للنفق الجديد ل سيدي عيش بطول 1660م بأنظمة الأمن و السلامة، من خلال وضع المعدات الكهربائية و أجهزة المراقبة و التهوية و وسائل الإنارة بالإضافة الى نظام الارسال راديو و هاتف الطوارئ الضرورية للاستغلال الآمن للمنشأة الفنية، طبقا لشروط ولوائح السلامة للأنفاق و وفق المعايير الدولية.

في هذا الاطار تعمل المصالح التقنية للجزائرية للطرق السيارة، المكلفة بمشروع المنفذ، شركائها للإنتهاء من المرحلة الأخيرة و الحاسمة من حيث التأكد من جاهزية النفق الجديد للاستغلال الأمن و التي تشمل التجارب التقنية لنظام الحماية ضد الحرائق داخل النفق.

وأكدت مؤسسة الأديا في الأخير بأن هذه التجارب ضرورية لضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق السيار و هي تشكل المحطة الأخيرة تحسبا لوضع النفق المجهز المذكور والمقطع المعني حيز الخدمة عن قريب.