انتهاء “المرحلة الحادة” من جائحة كورونا منتصف العام الجاري

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف

محمد ملهاق المختص في علم الفيروسات: إذا سجلنا متحورات ذات خاصية انتشار بطيء فنحن في طريق نهاية الجائحة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس إدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إن “المرحلة الحادة” من جائحة كورونا (كوفيد-19). ستنتهي خلال السنة الجارية، في حال تم تلقيح 70 بالمائة من سكان العالم.

وأوضح غيبرييسوس، في تصريحات، أن المنظمة تعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة بحدود شهري يونيو أو يوليو المقبلين. شرط تلقيح 70 بالمائة من سكان العالم، مشددا على أن “الأمر بين أيدينا (..) مثلما هي مسألة اختيار”.

وذكر أن “هذا اللقاح سيكون متكيفا بشكل أكبر مع الظروف التي يستخدم فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى”. مؤكدا دعمه لمنصة “كوفاكس” الدولية لإتاحة فرصة أكبر للدول النامية في الحصول على اللقاحات الضرورية.

من جهته قال الدكتور الخبير في علم الفيروسات محمد ملهاق ان الكلام عن بداية نهاية جائحة كورونا امر سابق لاوانه.

واضاف في حوار خص به اذاعة قسنطينة ان الوضع الوبائي حسب الاحصائيات مستقر . لكن بالرغم من ذالك تسجل استثناءات خاصة مع ظهور المتحور الفرعي لاوميكرون الذي يمتاز بسرعة الانتشار.

واوضح ملهاق ان الجزائر ما تزال تعيش الموجة الرابعة لكورونا مشيرا الى امكانية تسجيل وتيرة متصاعدة في الايام المقبلة. وقال انه في حال تم تسجيل متحورات ذات خاصية انتشار بطيء فنحن في طريق نهاية الجائحة.

جدير بالذكر أن نسبة المطعمين ضد كوفيد-19 في أفريقيا لا تتجاوز 11 بالمائة، وهي الأدنى في العالم. في وقت يعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أنه وجب على القارة السمراء مضاعفة نسبة التطعيم ضد الفيروس ست مرات. أملا ببلوغ نسبة السبعين بالمائة المرجوة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.